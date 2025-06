Les mystères de l’amour du 22 juin : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 22 saison 36 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 22 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 22 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 22 de la saison 36 et il s’intitule « Le jour d’après ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 22 juin 2025 – résumé de l’épisode 22 saison 36 « Le jour d’après »

Toute la bande est sur un petit nuage après le concert triomphal d’Hélène lors du gala de charité de la fondation. Béné, quant à elle, confie à ses amies la proposition inattendue qu’elle a reçue d’Arnaud. De son côté, Jimmy continue ses rendez-vous discrets avec Sophie. Pendant ce temps, Olga et Sylvain émergent de leur blackout et tombent sur une lettre signée Donald 2. Enfin, John, mis à la porte par Gabriella, trouve refuge chez Fanny et Christian.

Les mystères de l’amour du 22 juin – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.