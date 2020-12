Nicole Calfan rejoint le casting de « Demain nous appartient »

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient, infos casting acteurs personnages – Un nouveau personnage va intégrer la série « Demain nous appartient » pour incarner le rôle de Lydie Chardeau, la mère de Samuel (Axel Kiener), qu’elle a eu avec Renaud Dumaze (Pierre Deny). Et c’est Nicole Calfan qui va incarner la mère de Samuel, comme annoncé par TF1 ce mercredi dans un communiqué.



Un nouveau personnage à découvrir sur votre petit écran mi-février.



Demain nous appartient, présentation du personnage de Lydie

Lydie revient à Sète après 28 ans loin de son fils, Samuel. Si ce dernier est persuadé qu’elle l’a abandonné alors qu’il n’avait que douze ans, Lydie lui raconte une toute autre histoire. Entre le bonheur de se retrouver et la peur d’être séparés à nouveau, Lydie et Samuel vont devoir se battre contre ceux qui leur sont le plus proches.

