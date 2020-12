Plus belle la vie : ce soir, Luna embrasse Pavel (résumé + vidéo épisode 4168 PBLV du 9 décembre 2020)

4.8 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4168 du mercredi 9 décembre 2020 – Luna est rattrapée par ses sentiments pour Andrès ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle est en couple avec Bertrand, Luna va embrasser passionnément Pavel en prison…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4168

Luna ramène Mila a la raison et la décourage ; elle n’arrivera jamais à piloter un hélicoptère. Claire fait la connaissance de Sam, le fils autiste de Rousset. Alors que Claire regarde une photo chez Rousset, Sam entre dans une crise sévère et Claire arrive tant bien que mal à le calmer. Andrès a peut-être une solution pour Luna, et va contacter un pilote Ukrainien pour conduire l’hélicoptère. Luna est rattrapée par ses sentiments, et embrasse Andrès…



Annonces





Lola s’est attachée à Rochat façon boulet pour le faire craquer. Pendant que Kilian et Noé se rabibochent, ils voient Lola passer accrochée à Rochat ce qui renforce le sentiment de Noé sur Lola et son déséquilibre. Cette dernière se retrouve à réparer l’ordinateur de Rochat et elle tombe sur son profil « Roudoudou ». Elle compte bien lui faire du chantage…

Mirta n’a pas dormi de la nuit et fait une sieste pour pouvoir se requinquer. Yolande commence à se demander si Jimmy Moon n’avait pas raison…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4168 du 9 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés