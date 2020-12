« Ninja Warrior » saison 5 : dès le 2 janvier 2021 sur TF1

4.8 ( 9 )



Annonces





« Ninja Warrior » saison 5, ça démarre bientôt. Début des « hostilités » à compter du samedi 2 janvier 2021, chaque samedi soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et tout comme l’an dernier seront aux commandes Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere. Ils auront pour mission de commenter mais aussi d’accompagner nos valeureux candidats tout au long de leur expérience.

« Ninja Warrior » saison 5 : demandez le programme

Une saison 5 marquée par plusieurs nouveautés, un parcours de qualification inédit, le plus difficile jamais réalisé et l’apparition de la Tour d’Acier



Annonces





Innovation majeure pour cette saison : l’apparition du chronomètre dès les qualifications ! Concrètement, les candidats qui n’auront pas franchi les 4 premiers obstacles dans le temps imparti seront stoppés net dans leur progression ! En revanche, ceux qui auront réussi à vaincre le chrono pourront se frotter à la « Tour d’Acier » et ses 12 mètres de haut, véritable emblème du Parcours des Héros cette année !

Lors des demi-finales, les candidats qualifiés s’affronteront en duel. Le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un précieux joker inédit : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale.

Les meilleurs candidats devront non seulement vaincre le parcours mais aussi gravir la mythique « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel, le grand vainqueur de la saison passée qui remet son titre en jeu. Une ascension de 23 mètres à la corde en moins de 32,45 secondes pour remporter les 100 000€ mis en jeu : qui saura relever cet immense défi ?

LE PARCOURS DE QUALIFICATION

Chaque année, le niveau des candidats progresse de manière spectaculaire d’où la nécessité de relever encore une fois le niveau des obstacles avec de nouvelles épreuves de plus en plus difficiles au fil de la compétition.

A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter 2 premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composé chacun de deux épreuves. Mais attention cette année, ils devront faire preuve d’encore plus de stratégie. Car désormais, les candidats ont un temps limité pour franchir les 4 premiers obstacles ! Et s’ils ne parviennent pas à vaincre le chronomètre, leur parcours s’arrête sur le champ ! En revanche, s’ils y parviennent, ils vont découvrir un tout nouvel obstacle : l’immense « Tour d’Acier » qui domine le parcours des Héros cette année ! Un véritable monstre qui culmine à 12 mètres de haut. Pour y accéder, un escalier de 6 marches de 1m20 qui mène à 3 obstacles que l’on doit enchaîner à 9 mètres du sol sans faire de pause.

Après la « Tour d’Acier », il y aura un choix difficile à faire parmi les murs de « NINJA WARRIOR » : le mur classique et le méga mur de 5m50 ! En effet, cette année, ce dilemme sera irréversible : ce sera soit l’un soit l’autre. Pour chaque mur, 3 tentatives seront autorisées. Si les candidats passent le méga mur au premier essai, c’est une place en finale et un bonus de 5 000 euros ! Au bout du 2ème essai, c’est 2500 euros et 1000 euros au bout du 3ème.

LES DEMI-FINALES EN DUEL

Au cours de la même soirée, deux parcours : 50 candidats s’affronteront lors de la qualification et les 12 meilleurs accéderont à la demi-finale ! Les demi-finalistes s’élanceront pour un duel ! Le but : aller le plus loin et le plus vite possible puisqu’ils seront 12 pour seulement 6 places. Le 1er affrontera le 12ème, le 2ème se mesurera au 11ème, le 3ème au 10ème et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa place en finale, le perdant sera éliminé.

C’est une course contre leur adversaire direct mais aussi contre tous les autres. Le meilleur demi-finaliste de la soirée remportera un joker inédit : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait sur les 2 premiers parcours de la finale. Une chance exceptionnelle qui pourrait bien tout changer ! Autre règle inédite cette saison : la meilleure des filles, toutes demi-finales confondues, gagnera sa place en finale.

LA FINALE

A chaque parcours, les obstacles changent et, pour la finale, le parcours est totalement inédit. Les candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique « Tour des Héros » !

« Ninja Warrior » revient pour une 5ème saison inédite toujours depuis la superbe ville de Cannes. Qui succèdera à Jean Tezenas gagnant de la précédente édition ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés