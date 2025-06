Ninja Warrior : lancement de la nouvelle saison le 4 juillet sur TF1

Publicité





Le compte à rebours est lancé ! Le vendredi 4 juillet 2025 à 21h10, TF1 donnera le coup d’envoi d’une nouvelle saison de « Ninja Warrior : Le Parcours des Héros ». Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de défis physiques spectaculaires, d’histoires inspirantes et de performances hors normes.











Ils sont près de 200 candidats venus des quatre coins de la France, de tous âges et de tous horizons, prêts à relever l’un des plus grands défis télévisés : affronter le parcours le plus difficile au monde. Qu’ils soient compétiteurs aguerris, sportifs amateurs, professionnels, commerçants, étudiants, artisans ou parents, tous rêvent d’une seule chose : atteindre la mythique Tour des Héros.

Cette année, la compétition s’annonce encore plus intense et riche en émotions avec des profils inédits et touchants. Pour la première fois dans l’émission, un duo père-fils tentera de conquérir le parcours, tout comme un concurrent non-voyant qui viendra prouver que la détermination n’a pas de limite. Des héros de la première heure aux nouvelles générations, tous espèrent créer l’exploit sur le parcours installé à Cannes, le plus grand plateau de télévision d’Europe.

Duels, phases finales… et affrontements internationaux

Les candidats devront d’abord passer par des phases de qualification musclées, qui débuteront avec des duels haletants. Chaque victoire leur ouvrira les portes des phases finales, où l’aventure prendra une dimension internationale inédite.



Car cette saison, les meilleurs Français encore en lice affronteront les plus grands compétiteurs du monde : États-Unis, Japon, Allemagne, Australie, Espagne, Italie, Angleterre… Tous ont été finalistes — voire vainqueurs — dans leurs pays respectifs. Le niveau promet d’être exceptionnel, et la pression à son comble.

Un trio d’animation complice et surmotivé

Pour rythmer cette compétition spectaculaire, un trio d’animateurs de choc sera présent tout au long de l’aventure. Denis Brogniart et Christophe Beaugrand seront accompagnés cette année par la pétillante Anaïs Grangerac, nouvelle venue dans l’équipe. Ensemble, ils commenteront les exploits, soutiendront les candidats et partageront avec les téléspectateurs les plus beaux moments de courage, d’émotion et de dépassement de soi.

📺 Rendez-vous le vendredi 4 juillet à 21h10 sur TF1 et TF1+ pour le grand retour de NINJA WARRIOR : LE PARCOURS DES HÉROS !