5 ( 8 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 13 décembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 13 décembre : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », des magasins de jouets qui se battent pour survivre face à la concurrence d’internet. Comment le Père Noël et ses assistants s’y prennent-ils pour éviter la rupture de stock ?

Et dans « 7 à 8 ». Isolement, perte de leur(s) petit(s) boulot(s). Avec la pandémie des milliers d’étudiants luttent pour ne pas sombrer dans la pauvreté.

Ils décorent leur maison des mois à l’avance et dépensent des fortunes en guirlandes. À la rencontre des ces « illuminés » de Noël qui sont devenus de véritables stars dans leur région.



Annonces





Enfin dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, nous retrouverons la star du JT de 13 heures Jean-Pierre Pernaut qui, rappelons-le, présentera son dernier JT vendredi.

📍RENDEZ-VOUS @TF1 Ce dimanche, @pernautjp se confie à @audrey_crespo dans @7a8, alors qu’il présentera dans quelques jours son dernier JT de 13H. 📺 Un entretien à découvrir ce dimanche dès 18h20 sur @TF1 Produit par @ElephantGroupe #Septahuit présenté par @harryroselmack pic.twitter.com/IpZrMdgrWg — TF1 Pro (@TF1Pro) December 12, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 6 décembr 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés