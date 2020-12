« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse déjà trouvée sur la toile, bientôt un nouvel indice, une audience au top !

4.9 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse déjà trouvée ! Beaucoup de choses à vous dire en ce dimanche matin à propos des « 12 coups de midi » de TF1. On commence par l’info du jour : l’étoile mystérieuse aurait déjà été trouvée. Non pas dans le jeu bien sûr mais sur la toile et les réseaux sociaux.



Mais comme à notre habitude, nous ne nous ferons pas l’écho de cette info : d’abord parce que nous attendons encore confirmation; ensuite parce que nous détestons tuer le suspense et préférons que vous fassiez un peu travailler vos méninges…

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse déjà trouvée sur la toile ?

Du côté des indices rien de neuf mais nous vous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’un nouvel indice va très vite faire son apparition à gauche du tabouret de cirque. En attendant, nous avons toujours :

– une bibliothèque, enfin des livres en tout cas;

– un tabouret et/ou podium de cirque



Dès que nous aurons confirmation que le nom qui circule actuellement est le bon, nous vous offrirons un indice capital pour vous aider à découvrir quelle personnalité se cache derrière cette étoile de midi.

« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

En attenant ce petit coup de pouce, sachez qu’il ne s’agit pas de :

Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Aufray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut, Carla, Harrison Ford, Tim Burton, Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Patrice Laffont.

Audience : un jeu toujours surpuissant

Malgré les critiques qui fusent le jeu de Jean-Luc Reichmann reste un gros succès pour la chaîne. Hier midi encore 3.6 millions de téléspectateurs au rendez-vous.

#Audiences #TF1 Toujours de très belles performances et très large Leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📌 3.6M de téléspectateurs

✅ 23% PdA auprès des FRDA-50a Rendez-vous tous les jours à 12h avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 sur @TF1 pic.twitter.com/wpyC6hyjL0 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 13, 2020

Retrouvez « Les 12 coups de midi aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Camille jouera pour une 8ème participation et débutera l’émission avec 13.700 euros dans sa cagnotte.

