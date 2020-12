« Les Enquêtes de Vera » du 13 décembre 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir

4.9 ( 7 )



« Les Enquêtes de Vera » du 13 décembre 2020. Vera est mode rediffusion ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV.



Au programme ce soir deux épisodes « Angle mort » et « Parasite »

« Angle mort » : Le corps d’une jeune femme est retrouvé dans une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et a dû être transportée sur le site après sa mort. Il s’agit de Joanne Caswell, psychologue judiciaire. Les premiers soupçons se portent sur certains détenus violents avec qui elle travaillait. Mais bientôt Vera découvre une jeune femme qui se faisait un devoir de réparer les torts. Elle apprend que Joanne cherchait à rouvrir une enquête pour disculper un homme emprisonné depuis dix-sept ans pour un meurtre qu’il avait avoué à l’époque, mais pour lequel il s’était rétracté peu avant de se suicider. Vera découvre que la victime avait démontré des erreurs dans l’enquête de la police à l’époque et dévoilé des secrets bien gardés.Le corps d’une jeune femme est retrouvé dans une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et a dû être transportée sur le site après sa mort. Il s’agit de Joanne Caswell, psychologue judiciaire. Les premiers soupçons se portent sur certains détenus violents avec qui elle travaillait. Mais bientôt Vera découvre une jeune femme qui se faisait un devoir de réparer les torts. Elle apprend que Joanne cherchait à rouvrir une enquête pour disculper un homme emprisonné depuis dix-sept ans pour un meurtre qu’il avait avoué à l’époque, mais pour lequel il s’était rétracté peu avant de se suicider. Vera découvre que la victime avait démontré des erreurs dans l’enquête de la police à l’époque et dévoilé des secrets bien gardés.



🔍 Lorsque Vera est appelée sur les lieux du meurtre d'une stagiaire en psychologie judiciaire, elle décide de se pencher sur la dernière affaire traitée par la jeune femme… « Les enquêtes de Vera : Angle Mort », ce soir à 21.05 pic.twitter.com/oybA5i0OQt — France 3 (@France3tv) December 13, 2020

« Parasite » : L’inspectrice-chef Vera Stanhope enquête sur la mort mystérieuse d’un jeune adolescent, Carden Lennon, retrouvé poignardé sur un chantier naval dans la petite ville côtière de Peyton. Vera et son équipe découvrent que Carden était un jeune placé en foyer qui avait disparu six semaines auparavant. Au fil de l’enquête, il va s’avérer que la petite ville en apparence tranquille est en proie au trafic de drogue et que Carden était un dealer opérant pour le compte d’un gang de trafiquants de Newcastle. Elle apprend aussi qu’il avait un jeune frère, Tyler. Avec l’aide d’Aiden, Vera va tenter de découvrir qui a pu tuer le jeune garçon. L’inspectrice-chef Vera Stanhope enquête sur la mort mystérieuse d’un jeune adolescent, Carden Lennon, retrouvé poignardé sur un chantier naval dans la petite ville côtière de Peyton. Vera et son équipe découvrent que Carden était un jeune placé en foyer qui avait disparu six semaines auparavant. Au fil de l’enquête, il va s’avérer que la petite ville en apparence tranquille est en proie au trafic de drogue et que Carden était un dealer opérant pour le compte d’un gang de trafiquants de Newcastle. Elle apprend aussi qu’il avait un jeune frère, Tyler. Avec l’aide d’Aiden, Vera va tenter de découvrir qui a pu tuer le jeune garçon.

Retrouvez Vera, cette héroïne atypique mais attachante qui n’a pas son pareil pour mener ses enquêtes, ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

