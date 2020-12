5 ( 4 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 27 décembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



Dans « 7 à 8 life » les coulisses alléchantes d’un royaume du goût. Pâtissiers, poissonniers, volaillers… Aux Halles de Lyon, et à l’approche des fêtes, 56 commerçants rivalisent de créativité.

Et dans « 7 à 8 », le conte de fée d’une étudiante 23 ans. Amandine Petit, Miss Normandie, élue le week-end dernier sur TF1 Miss France 2021.

Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, vous retrouverez en exclusivité le portrait de Bernard Tapie. Sa détermination et son incroyable énergie face à la maladie. Il raconte son combat.



D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 27 décembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

