4.9 ( 9 )



Annonces





Découvrez Amandine Petit , « Miss France 2021 ». Ce soir, en direct sur TF1, se déroulait la cérémonie de « Miss France 2021 ». Elle était diffusée depuis le Puy-du-Fou et nous était présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et si elles étaient 29 à pouvoir prétendre au titre, une seule d’entre-elle a été désignée « Miss France 2021 ».

Comme chaque année, et après une présélection de 15 candidates qui a fait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, elles n’ont plus été que 5 dans la dernière ligne droite : Miss Normandie, Miss Provence, Miss Côte d’Azur, Miss Bourgogne et Miss Alsace.

Pour mémoire ce choix des 5 finalistes a été le fruit du vote des téléspectateurs et du jury, à hauteur de 50/50.



Annonces





Découvrez Amandine Petit « Miss France 2021 »

Et la gagnante est Amandine Petit, alias Miss Normandie 2020. Elle devient ce soir « Miss France 2021 » !



Annonces



Annonces



Annonces





Sa première dauphine Miss Provence

Sa deuxième dauphine est Miss Côte d’Azur

Sa troisième dauphine est Miss Alsace

Sa quatrième dauphine est Miss Bourgogne

Qui est notre nouvelle reine de beauté ?

Originaire de Bourguébus, dans le Calvados, Amandine Petit, 23 ans, est la nouvelle Miss Normandie. Étudiante à l’Institut des Administrations des Entreprises de Caen en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques, elle songe à terme, devenir directrice d’un établissement médical pour personnes âgées. De nature idéaliste, la calvadosienne prône l’authenticité, la simplicité et l’élégance.

Retrouvez la cérémonie en replay durant 7 jours ainsi que tous les portraits de toutes les Miss sur la page dédiée de MYYF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés