« Spectre » : l’agent 007 dégaine ce soir sur France 2

« Spectre » est la 24eme aventure de l’agent 007 sur grand écran. Et c’est toujours Daniel Craig qui campe le rôle de James Bond après « Casino Royale », Quantum of Solace » et « Skyfall ». L’occasion de découvrir un face à face tendu entre 007 et son adversaire de « Spectre » incarné ici par Christoph Waltz.



« Spectre » est réalisé par Sam Mendes, avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux et Ralph Fiennes… Diffusion dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV via sa fonction direct.

« Spectre » : résumé, histoire, synopsis

Un message provenant du passé de Bond envoie celui-ci sur la piste d’une sinistre organisation. Pendant que M se débat avec les politiques pour que les services secrets restent actifs, Bond découvre peu à peu la terrible vérité derrière le Spectre…

Le saviez-vous ?

– Le film a été repoussé d’un an afin de permettre à Sam Mendes de reprendre les commandes;



– le script du film a été réécrit après le piratage dont Sony a été victime;

– Film au budget record : 300 millions de dollars !

– Box-office France : près de 5 millions de spectateurs dans le salles obscures françaises soit moins bien que le précédent opus. Au niveau mondial il a généré 880.7 millions de dollars de recettes.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film

Daniel Craig est James Bond ce soir dans « Spectre » dès 21h05 sur France 2.

