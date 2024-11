« Skyfall » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3

Publicité





« Skyfall », 23ème film de la saga James Bond est en mode rediffusion ce soir sur France 3. Un film réalisé par Sam Mendes et qui met en scène Daniel Craig bien sûr mais aussi Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris et Bérénice Marlohe.





A voir ou revoir à partir de 21h05 sur la chaîne, mais aussi en streaming gratuit sur sur France.TV via sa fonction direct.







« Skyfall » avec Daniel Craig : histoire, résumé, synopsis

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel…



Le saviez-vous ?

– La chanson phare du film interprétée par Adele, s’est vendue à plus de 7 millions d’exemplaires, faisant de ce single l’un des plus vendus de tous les temps;

– C’est le James Bond qui a connu le plus de succès au box-office, avec pas moins de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde;

– Box-office France : gros succès dans les salles françaises avec 7 003 902 spectateurs lors de sa sortie;

– Roger Moore, ex 007 sur grand écran, a déclaré que ce film était probablement le meilleur James Bond de tous les temps. Lors de sa sortie, l’acteur avait déclaré : « Je pense que c’est juste le meilleur Bond jamais fait » dans les colonnes du journal britannique Daily Star.

Bande-annonce officielle

Et on termine comme toujours par la bande-annonce officielle du film

« Skyfall » avec Daniel Craig c’est ce soir sur France 3 ! Résisterez-vous à son charme ?