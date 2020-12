« Stumptown » : la nouvelle série de M6 dès le 9 janvier 2021

4.7 ( 12 )



« Stumptown » c’est le titre de la nouvelle série évènement de M6 qui sera diffusée chaque samedi soir à compter du 9 janvier 2021.



Inspirée d’un comic book, la série suit Dex Parios, une ex-militaire traumatisée reconvertie en détective privée, alcoolique, à la sexualité libérée, accro aux jeux d’argent et sans filtre. Un personnage atypique et attachant incarné par Cobie Smulders (franchise « Avengers », « How I met your mother »)

Ce personnage atypique et attachant est entouré de seconds rôles tout aussi importants comme Grey, son meilleur ami et excambrioleur, Ansel, son frère porteur de trisomie 21 en quête d’indépendance, Sue Lynn Blackbird, la cheffe de la réserve indienne et le séduisant lieutenant de police, Miles Hoffman. Étouffée par ses problèmes d’argent et par ses démons du passé, Dex décide de mettre son expérience du terrain à profit en devenant détective privée et, par la même occasion, espère trouver un peu de sérénité et de stabilité en chemin. Ce ne sera pas chose facile…

« Stumptown » : synopsis

Dex Parios est une ancienne de l’armée américaine avec un caractère affirmé, un esprit vif mais aussi une vie amoureuse compliquée et une dette de jeu conséquente. Elle se reconvertit comme détective privée dans sa ville natale de Portland où elle veille sur son jeune frère Ansel et ne se ménage pas pour aider les autres, souvent à son détriment et rarement en accord avec la police.



Casting

Connue du grand public pour son rôle de l’agent Maria Hill dans les films de la franchise “Avengers”, pour la série dérivée “Marvel : les Agents du S.H.I.E.L.D.”, ainsi que pour la sitcom “How I Met your Mother”, Cobie Smulders était plus récemment au casting de “Spider-Man : Far From Home”. Elle incarne Dex Parios.

Autour de Dex Parios gravitent 3 hommes : Grey McConnell incarné par Jake Johnson (“New Girl”, “Jurassic world”) et le lieutenant Miles Hoffman alias Michael Ealy (“Secrets and lies”, “Almost human”, “The Good Wife”, “Sleeper Cell”). Ce triangle amoureux se crée sous l’œil bienveillant d’Ansel (Cole Sibus), le frère de Dex. Cet acteur porteur de trisomie 21 tient ici son deuxième rôle après le film “Spare Room”. Sue Lynn Blackbird, la cheffe de la réserve indienne et gérante du casino, est campée par Tantoo Cardinal (“Danse avec les Loups”, “Godless”). Pour faire régner l’ordre, la Capitaine Cosgrove incarnée par Camryn Manheim (“The Practice”, “Ghost Whisperer”) ne laisse rien passer. Avec elle tout le monde est suspect, sauf peut-être Tookie, le roi des tacos joué par Adrian Martinez (“Blacklist Redemption”, “Diversion”).

« Stumptown » débarque très bientôt sur M6…

