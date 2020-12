4.8 ( 12 )



« Opération renaissance » : la nouvelle émission de Karine le Marchand débarque le 11 janvier 2021 sur M6. Pour la 1ere fois à la télévision, et pendant presque 3 ans, 10 individus, 9 femmes et 1 homme ont été suivis. Tous atteints d’obésité morbide, ils ont décidé de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps.



« Opération renaissance » : présentation

Après avoir tout tenté pour maigrir, ils n’arrivent plus à vivre normalement. Surtout, leur santé est en danger. Hypertension, diabète, apnée du sommeil, problèmes cardiaques, douleurs et mal-être profond sont autant de menaces pour leur vie. La chirurgie bariatrique est leur dernier recours pour reprendre leur vie en main. Mais l’intervention n’est pas sans risque et les conséquences peuvent être lourdes et irréversibles. L’opération exige une surveillance médicale à vie car l’amaigrissement durable n’est pas garanti. Que ce soit avant et après l’opération, le chemin vers la guérison est très long. Et l’opération n’est pas une baguette magique. Pour réussir, elle doit s’accompagner d’un changement radical de mode de vie et d’un accompagnement psychologique constant. Une équipe spécialement créée pour ce protocole, composée de chirurgiens, de médecins nutritionnistes, de diététiciens, de psychiatres, d’hypnothérapeutes et coachs, a encadré pendant 3 ans nos témoins aux différentes étapes de leur parcours. Nos témoins nous ont ouvert les portes de leur intimité pour nous faire partager les années les plus importantes de leur vie, faites de douleurs, de petites joies et de grandes victoires



Pour la 1ère fois à la télévision, Karine Le Marchand et 10 spécialistes du surpoids ont suivi, pendant presque 3 ans, 9 femmes et 1 homme dans leur combat contre l’obésité morbide

📺 #OpérationRenaissance dès le lundi 11 janvier à 21.05 pic.twitter.com/wv2BCFsWsV — M6 (@M6) December 21, 2020

« Opération renaissance » une émission présentée par Karine Le Marchand dès le 11 janvier 2021 sur M6 et 6PLAY.

