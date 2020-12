TPMP : Valérie Bénaïm « souffre le martyre », Jean-Michel Maire a la Covid-19 pour la 2ème fois

4.8 ( 11 )



Sale temps pour l’équipe de Cyril Hanouna dans son émission quotidienne de C8 « Touche pas à mon poste ». En effet, deux de ses chroniqueurs sont actuellement souffrants et restent donc à la maison.



D’abord Valérie Bénaïm, la chroniqueuse est à nouveau bloquée du dos et elle était donc absente lundi soir.



Son amie Géraldine Maillet a expliqué que Valérie souffre énormément : « Elle est bloquée elle ne peut plus bouger. Pat a du la porter pour la mettre dans le lit, ah oui oui vraiment elle est très très mal, elle souffre le martyre »

Ensuite, Jean-Michel Maire. Le chroniqueur de Cyril Hanouna est lui aussi à la maison. Et pour cause, il est atteint de la Covid-19 pour la seconde fois !



« Sachez qu’il est malade, on va pas se mentir, il a la Covid pour la 2eme fois, il est très fatigué » a expliqué Cyril Hanouna lundi soir dans TPMP. « On pense fort à lui, parce qu’on l’adore et on lui fait d’énormes bisous »

VIDEO TPMP Cyril Hanouna explique l’absence de Valérie Bénaïm

VIDEO TPMP Jean-Michel a de nouveau la Covid-19

