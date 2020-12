Audiences TV prime 7 décembre 2020 : record pour « L’amour est dans le pré » large leader, flop pour France 3

4.9 ( 9 )



Audiences TV prime 7 décembre 2020. En ce lundi soir qui a gagné la bataille des audiences de la première partie de soirée ? D’un côté TF1 rediffusait « Un bébé pour Noël » avec Laëtitia Milot, M6 proposait la première des deux parties du bilan de la saison 15 de « L’amour est dans le pré » et France 2 rediffusait le téléfilm « Quand sort la recluse »…



Et le gagnant est… « L’amour est dans le pré ». Cet avant-dernier épisode de la saison, une saison de tous les succès pour M6, a convaincu 4.17 millions de romantiques pour 19.3 % de part de marché sur l’ensemble du public.

"J'avais perdu une partie de mon âme et je l'ai retrouvée avec Jérôme" 💗🙏

Comme Karine Le Marchand, sortez vos mouchoirs pour le bilan émouvant de Jérôme et Lucile !#ADP à 21.05 pic.twitter.com/CBmjo9Rjqn — M6 (@M6) December 7, 2020



C’est la première partie de l’émission, celle qui débute à 21 heures, qui a été la plus suivie avec 4.44 millions de fidèles. Notez qu’il s’agit du record d’audience de la saison.

Carton sur les cibles commerciales avec notamment 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 7 décembre 2020 : autres chaînes

France 2 optait pour une rediffusion du téléfilm en deux parties « Quand sort la recluse » avec Jean-Hugues Anglade, Jacques Spiesser ou bien encore Sylvie Testud. La première a réuni 3.51 millions de personnes (pda 14.9%).

Sur TF1 « Un bébé pour Noël » n’a ému que 2.52 millions de téléspectateurs soit 11.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne. Nouvelle déception pour TF1 sur cette case du lundi soir.

Sur W9 le film « Ghost in the Shell » était diffusé pour la première fois en clair. Et il a convaincu 1.25 million d’amateurs du genre (pda 5.4%)

Nouveau succès de la saga « Star Wars » sur TMC. Hier soir « Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi ». Il a été vu ou revu par 1.16 million d’inconditionnels soit 5.9 % des téléspectateurs.

Et on termine par le flop du jour qui est pour France 3 avec le documentaire « Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood » qui n’a réuni que 1.09 million de nostalgiques (4.6% de pda).

