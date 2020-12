Un si grand soleil : Bastien arrêté, Julien seul, ce qui vous attend jeudi 31 décembre (épisode n°549 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 549 du jeudi 31 décembre, Bastien est arrêté grâce au témoignage de Gaëlle.



En effet, alors qu’Alex a accepté d’aller l’interroger, Gaëlle lui remet une photo qui permet de localiser Bastien.



Il est arrêté mais au commissariat, Manu le piège et la police comprend qu’il a voulu se faire passer pour le tireur pour se venger de Becker. L’enquête redémarre donc à zéro !

De son côté, Arthur ne support plus sa maison depuis la séparation de ses parents. Il décide de partir quelques jours chez sa grand-mère, Elisabeth. Un coup dur pour Julien, qui se retrouve pour la première fois dans une maison vide après le boulot…



Quant à Kira, elle n’accepte pas le fait de ne pas pouvoir rester avec Claire et Florent. Elle s’enfuit à nouveau ! Elle se fait agresser près du bar d’Eliott, qui vient à son secours. Mais face à Eliott, Kira s’enfuit encore et termine seule dans un jardin public alors que Claire et Florent la cherchent partout.

Rendez-vous jeudi 31 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

