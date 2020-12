Un si grand soleil : Camille en colère, gros échec pour Gary, ce qui vous attend lundi 7 décembre (épisode n°530 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 530 du lundi 7 décembre, Camille va apprendre son départ pour Singapour. L’adolescente va être en colère !



En effet, Laetitia apprend à sa fille qu’elles vont partir pour Singapour et que Manu a donné son accord.



Elle en parle aussi à Johanna, son avocate, qui est perplexe et ne comprend pas cette décision si rapide… Camille va voir son père, elle ne le comprend pas. Manu lui explique que Laetitia ne l’a pas forcé et que cette décision n’est temporaire. Camille trouve son père égoïste.

Elsa apprend la nouvelle et elle aussi ne comprend pas. Elle ne veut pas que Manu sacrifie sa fille pour elle. Elle veut partir afin que Laetitia n’ait plus de moyen de pression sur lui et elle lui demande de se battre pour Camille.



De son côté, Gary a fait une grosse boulette. Il a supprimé des scènes par erreur et Quentin ne peut pas monter le film ! Résultat, le film de Gary ne verra pas le jour car Julien ne veut plus lui prêter ses locaux pour retourner les scènes manquantes…

Rendez-vous lundi 7 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

