Un si grand soleil : Lucille prend une décision, Julien au pied du mur, ce qui vous attend vendredi 11 décembre (épisode n°535 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain pour finir la semaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 535 du vendredi 11 décembre, Lucille va prendre la décision de quitter le zoo et d’arrêter ses études !



Lucille fait part de sa décision à son grand-père, ainsi qu’à Akim.



Elle ne sait pas encore ce qu’elle veut faire mais compte remettre de l’ordre dans sa vie.

De son côté, Kira est en danger. En effet, alors que la police a découvert qu’elle n’a pas 15 ans et est à la rue depuis deux ans, Hassan ne veut pas quitter Montpellier sans avoir faire en sorte que l’adolescente se taise…



Quant à Julien, il est au pied du mur aussi bien professionnellement que personnellement. En effet, L Cosmétiques ne se porte pas bien. L’entreprise a vu son chiffre d’affaire chuter de 70% à cause de la situation sanitaire… Résultat, il doit réduire de moitié le 13ème mois de ses employés et pour certains, sa décision passe mal. Pour couronner le tout, Elisabeth vient le voir et sa situation avec Alice ne s’arrange pas…

Rendez-vous vendredi 11 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

