« District Z » ça commence ce soir sur TF1 : les invités et participants

« District Z » ça commence ce soir sur TF1. C’est le jour J. En ce vendredi 11 décembre 2020, top départ pour « District Z » le nouveau jeu d’aventures de la chaîne qui met en scène des personnalités dans un jeu d’aventure palpitant jamais vu à la télévision et pour cause…



C’est en effet dans l’univers des zombies que les invités du jour vont se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses et sous l’œil avisé de Denis Brogniart !

« District Z » ça commence ce soir : invités et participants

Et pour ce premier numéro ont accepté de se prêter au jeu : Mickaël YOUN, Arnaud DUCRET, Vincent DESSAGNAT, CARTMAN et Denitsa IKONOMOVA.

Et c’est ensemble qu’ils défieront le » DISTRICT Z « .



#DistrictZ 🧟 J-2 🧟

Dans le District Z, les participants auront un allié un peu… particulier 😉

Et il sait comment faire une bonne 1ère impression 😂

RDV vendredi sur @TF1 et @MYTF1 pour District Z avec @DenisBrogniart ! pic.twitter.com/GFnxbvkHt9 — District Z (@DistrictZ) December 9, 2020

Rappel du principe

Dans une zone militarisée peuplée de zombies, cinq personnalités vont plonger dans l’univers énigmatique d’un savant fou, le professeur Z, durant une nuit entière. Leur objectif : récupérer un maximum de pass afin de braquer sa chambre forte et remporter des lingots d’or au profit d’associations. Deux règles principales régissent le jeu : les candidats ne doivent jamais se faire voler leurs vies par les zombies sous peine de ne plus pouvoir participer aux épreuves et ils doivent gagner chacune d’entre elles, ce qui leur permettra d’ouvrir un coffre-fort à la fin de l’aventure.

Quelle audience pour « District Z » ?

Ce programme sera t-il couronné de succès ? Quelle audience pour ce premier numéro ? Y’aura t-il ou pas un effet de curiosité ?

Une chose est sûre « District Z » aura fort à faire pour faire aussi bien que « Koh-Lanta » qui a cartonné chaque vendredi soir depuis la rentrée.

