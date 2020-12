Un si grand soleil : Virgile dérape, Manu réagit, Elisabeth déçue, ce qui vous attend mardi 8 décembre (épisode n°532 en avance)

4.6 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 532 du mardi 8 décembre, Virgile va déraper…



En effet, les pirates de la route le retrouvent au camping… Manu est armé et des coups de feu sont échangés…



Alors que Kira vient de lui tirer dessus mais l’a raté, Virgile se défend et tire à son tour. Il blesse Kira, qui se retrouve à terre…

A la fête d’anniversaire de Claire, Elisabeth est finalement déçue par Alain. Ce dernier décide de raccompagner Sabine, complètement ivre face au bonheur de Florent et Claire… Elisabeth se méprend, elle pense qu’Alain drague Sabine. Elle ne veut plus le revoir et ignore le sms d’excuses qu’il lui envoie.



De son côté, Cécile annonce à Florent qu’elle ne veut plus le voir. Elle ne supporte plus de le voir heureux avec une autre…

Quant à Manu, si devant Camille il assume toujours son choix de la laisser partir à Singapour, il contacte un indic… Il lui demande de trouver un moyen de faire pression sur Laetitia !

Rendez-vous mardi 8 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

