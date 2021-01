« Balance ton post » du 14 janvier 2021 : sommaire et invités de ce soir sur C8

Alors que la question d’un reconfinement se pose de plus en plus, pour de nombreux français ce serait un drame psychologique. #BalanceTonPost s’intéresse aux oubliés : étudiants, SDF, femmes et enfants battus, tous témoigneront ce soir à partir de 21h15 pic.twitter.com/Neo492vXyd

— C8 (@C8TV) January 14, 2021