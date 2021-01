« Die Hard 2 : 58 minutes pour vivre » : ce soir sur M6 avec Bruce Willis

5 ( 1 )



« Die Hard 2 : 58 minutes pour vivre » avec Bruce Willis, c’est ce soir sur M6 et 6PLAY. C’est le deuxième volet de la saga « Die Hard » après « Piège de cristal ». Réalisé par Renny Harlin, il met en scène Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Sadler ou bien encore Dennis Franz.



Tout comme le premier volet il s’agit d’une libre adaptation du roman éponyme de Walter Wager. Et si John McTiernan (réalisateur du premier volet, ndrl) n’est pas aux commandes cette fois, c’est en raison d’un problème d’agenda overbooké.

« Die Hard 2 : 58 minutes pour vivre » : histoire

Le soir de Noël, l’inspecteur John McClane attend l’arrivée de son épouse à l’aéroport de Washington. D’étranges allers et venues attirent son attention et il ne tarde pas à suivre les individus suspects jusqu’à l’entrepôt à bagages. Une fusillade éclate et un groupe de mercenaires prend le contrôle de l’aéroport, coupant toutes communications avec l’extérieur et empêchant les avions d’atterrir. Les terroristes réclament la libération du général colombien Esperanza, en transit vers une prison d’État américaine. Dans le ciel, les passagers, dont la femme de McClane, n’ont plus que 58 minutes pour vivre avant que les engins n’arrivent à court de carburant…



Diffusé la semaine dernière en prime-time, le premier volet (« Die Hard : Piège de cristal, ndrl ») sera rediffusé juste après, soit à partir de 23h15.

La saga « Die Hard » se poursuit ce soir sur M6 et 6PLAY dès 21h05.

