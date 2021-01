Demain nous appartient en avance : Georges va-t-il dénoncer Sandrine ? (résumé + vidéo épisode 849 DNA du 27 janvier 2021)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 849 du mercredi 27 janvier 2021 – Anne-Marie s’accuse du meurtre de Franck ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, maintenant qu’elles se sont rapprochées, Anne-Marie est prête à tout pour sauver la peau de sa fille…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 849

A l’abri des regards, Georges fait un prélèvement ADN sur le manteau de Sandrine où figure la mystérieuse tâche de sang et compte bien découvrir la vérité… Il est surpris par sa mère et prétexte une tache à enlever sur un manteau de Victoire.

Au commissariat, Anne-Marie est libérée mais ne comprend pas qu’on la laisse sortir. Elle pourrait en revanche être poursuivie pour faux témoignage.



De son côté, Sandrine se sent de plus en plus acculée. Noor, Soraya et Bilel voient la blessure du deuil de Leïla se rouvrir. Anna accueille chez elle Isam, le fils de son chauffeur tunisien. Mais malheureusement, l’adolescent de 16 ans souffre de graves problèmes de santé…

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 849 du 27 janvier 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

