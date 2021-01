Ici tout commence en avance : Claire accuse encore Louis (résumé + vidéo épisode 63 du 27 janvier 2021)

4.2 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 63 du mercredi 27 janvier 2021 – Claire remet de l’huile sur le feu avec son fils ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Claire accuse à nouveau son fils d’être responsable de l’explosion alors qu’il lui assure toujours qu’il n’a rien fait… Résultat, Louis se braque !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 63

Maxime et Salomé ont passé la nuit ensemble. Même s’il est heureux, Maxime ne se sent pas prêt à vivre leur histoire s’ils doivent se cacher. Salomé est prête à l’assumer et n’a plus peur de ses choix. En parallèle, Louis est bouleversé de voir que sa mère le pense coupable de l’explosion.

A l’institut, Marta se montre volontaire en cours alors que Théo s’inquiète pour elle. Hortense hésite à suivre les conseils de Célia et d’Eliott, qui ne partagent pas le même avis sur sa situation. Pendant ce temps, Anaïs et Enzo font une découverte qu’ils n’espéraient plus.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 63 du 27 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

