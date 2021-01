Un si grand soleil en avance : Julien et Alice divorcés (résumé + vidéo épisode n°568 du 27 janvier 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Julien et Alice signent les papiers de leur divorce ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, seulement quelques semaines après leur rupture, ils mettent fin à leur second mariage.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 568

C’est le jour du divorce pour Julien et Alice, qui vont signer les papiers avec leurs avocats respectifs. Quand Julien arrive, il est sous le choc en voyant Alice entrain de rigoler avec Florent… Et au moment de signer, Alice semble totalement détachée alors que Julien n’est pas bien. Johanna lui propose d’aller boire un verre.



Et alors qu’Eliott est réticent à se confier sur sa vie privée, L. Cosmétiques se retrouve dans une situation financière dangereuse. Heureusement, Gary a plein d’idées !

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

