Demain nous appartient spoilers : Franck accélère, la police enquête, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 11 au 15 janvier)

4.8 ( 6 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 janvier 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce encore bien compliquée pour Sandrine et sa famille !



Annonces



Annonces



Annonces





Franck va dévoiler son vrai visage la semaine prochaine, il va notamment s’en prendre violemment à Solenne. Et Arthur étant à côté au moment des faits, il va lui aussi commencer à douter du frère de Morgane !

Franck va accéder, il va prendre la main sur les comptes bancaires d’Anne-Marie et faire barrage pour empêcher Victoire de la voir. Même la police va commencer à prendre la version de Sandrine en considération et enquêter sur Franck. Georges va décider d’aider Sandrine et il va la mettre en garde car elle est en grand danger…



Annonces





De son côté, Judith n’en peut plus de la vie au mas mais elle veut absolument que sa mère accepte son petit ami à la maison. Ce n’est toujours pas le cas et elles vont se disputer.

Quant à Samuel, il va faire une rencontre inattendue qui pourrait bien remettre en cause sa relation avec Alma…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 11 au 15 janvier 2021

Lundi 11 janvier (épisode 837) : Chloé fait une découverte terrifiante. Sandrine revient alors à la charge et essaie par tous les moyens de convaincre Morgane que leur famille court un grave danger. De son côté, Victoire commence également à s’inquiéter pour Anne-Marie. Déçue par Jules, Charlie décide de se venger. Judith découvre que la vie au mas peut être encore pire qu’elle ne l’est déjà…

Mardi 12 janvier (épisode 838) : Georges décide d’aider Sandrine à mener son enquête. Lui aussi est persuadé que la famille Lazzari est menacée par un individu louche. Arthur lui-même commence à avoir des doutes… Les amis de Gabriel n’apprécient pas beaucoup sa nouvelle petite amie. Alors que Samuel semble vivre le bonheur parfait avec Alma, il fait soudain une rencontre qui le trouble.

Mercredi 13 janvier (épisode 839) : Chloé et Sandrine ont frôlé la catastrophe, mais cela n’entache pas leur détermination à aller jusqu’au bout, d’autant qu’elles ont réussi à trouver un nouvel indice. Touchée par la peine de Charlie, Betty décide de lui faire ses aveux. Chloé désespère de trouver une baby-sitter compétente pour Céleste, quand une candidate inattendue se présente…

Jeudi 14 janvier (épisode 840) : La tension est à son maximum chez les Lazzari. Alors que la famille se retourne contre Sandrine, la police, elle, commence à prendre sa version des faits au sérieux. Sara tente de remettre Bart dans le droit chemin. Samuel fait un troublant rêve prémonitoire.

Vendredi 15 janvier (épisode 841) : La nouvelle piste de Sandrine et de Chloé aboutit sur d’édifiantes révélations. Victoire est préoccupée par le comportement étrange d’Anne-Marie. Solenne et Ben apprennent que leurs nouveaux amis ont un secret. Samuel découvre que la nouvelle patiente de William entretient un étrange lien avec Leïla.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce du 11 au 15 janvier

Voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés