Ici tout commence spoilers : Salomé anéantie, Louis s’attaque à Maxime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 janvier)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 11 au 15 janvier 2021 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Louis va encore totalement partir en vrilles !



En effet, alors que Salomé a fait une fausse couche et perdu son bébé, il va être impitoyable et la faire culpabiliser en la tenant pour responsable. Maxime va alors être là pour soutenir et réconforter Salomé… Louis va les surprendre et il va recommencer à s’attaquer à Maxime !

Louis va même croire que Salomé a fait exprès de perdre le bébé pour vivre son histoire avec Maxime ! Il va vouloir se venger d’eux…



Et de son côté, Eliott va trouver une solution afin que son amie Hortense ait de quoi payer ses études à l’institut…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 11 au 15 janvier 2021

Lundi 11 janvier (épisode 51) : Alors que Salomé parvient avec difficulté à se remettre, le comportement de Louis n’aide en rien à l’apaiser. En désaccord avec Célia et Diego, Vincent tente par tous les moyens de réparer ses erreurs. Quant à Anaïs, la défense de ses principes remet en question ses ambitions professionnelles.

Mardi 12 janvier (épisode 52) : Salomé prend une décision importante tandis que Rose et Maxime lui assurent tout leur soutien. Vincent doute de ses choix, mais Célia et Jérémy tentent de le faire changer d’avis. Pendant ce temps, la prise de position d’Anaïs déclenche un débat houleux entre Claire et Clotilde.

Mercredi 13 janvier (épisode 53) : Sous le choc, Louis n’accepte pas la réaction de Salomé et pense avoir compris les réelles motivations de son comportement. Alors qu’Hortense commet plusieurs maladresses en salle, elle fait la rencontre d’un client. En parallèle, Caroline fait une proposition inattendue à Antoine.

Jeudi 14 janvier (épisode 54) : Persuadé d’avoir saisi la vérité, Louis a une nouvelle idée pour confirmer ses doutes alors que Claire s’inquiète pour son fils. En parallèle, Charlène donne des conseils à Théo et s’étonne de voir Teyssier désapprouver. Caroline met la pression à Gaëtan, quitte à lui faire du chantage.

Vendredi 15 janvier (épisode 55) : Louis va au bout de son plan alors que Salomé souhaite mettre les choses au clair avec Maxime. Pour l’anniversaire de Charlène, Teyssier tente de faire bonne figure, mais il dérape à nouveau. Quant à Hortense, Eliott pense avoir trouvé la solution pour mettre un terme à ses soucis financiers.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 11 au 15 janvier 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

