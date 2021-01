« Doc » du 27 janvier 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.5 ( 10 )



« Doc » du 27 janvier 2021. Le « Doc » de TF1 est de retour ce soir dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Pour mémoire, cette série, inspirée d’une histoire vraie, est portée par le beau Luca Argentero.



« Doc » du 27 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

L’origine du mal : Julia ne trouve jamais le bon moment pour rappeler à Andrea la nature de leur relation. Lorenzo lui conseille de ne plus attendre. Quand elle rassemble enfin son courage, Caroline est admise à l’hôpital suite à une malaise. La fille du Doc minimise ses troubles, mais elle semble cacher un secret. Andrea et Agnès se demandent si leur fille se drogue. Son état de santé se dégrade. Andrea a l’impression d’être un étranger dans la vie de sa fille et il se sent impuissant.

Le serment d’Hippocrate : Nourdine, un commerçant, perd connaissance dans sa boucherie. Andrea propose à sa fille de dîner avec lui. Caroline accepte. Nourdine arrive à l’hôpital et l’équipe le prend en charge. Mais Gabriel reste silencieux durant le diagnostic différentiel. Elisa et Riccardo s’occupent de Mathilde, une jeune lieutenante dans l’armée de l’air, qui souffre de fatigue et de difficultés respiratoires. Avec l’accord d’Enrico, Andrea propose à Agnès une thérapie familiale pour aider Caroline. Mathilde finit par avouer à ses médecins qu’elle fait des crises de panique. Ils l’encouragent à en parler à ses supérieurs, mais elle refuse et les menace de les attaquer s’ils le font.



Une audience en hausse

Si la série de TF1 ne décroche pas forcément la première place des audiences sur l’ensemble du public, elle s’impose sur les principales cibles commerciales, notamment les fameuses ménagères et le public jeune. Mieux encore elle voit ses performances orientées à la hausse. La semaine dernière les deux épisodes ont ainsi été suivis par 4.04 millions de téléspectateurs soit 19.1% du public présent devant son poste de télévision mais 28.3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 4.4M de tvsp pour le #Doc hier soir 💪 ✅ 28% de pda FRDA-50a

✅ 24% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) RDV en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/AST2uD8MN2 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 21, 2021

Et ce soir ?

