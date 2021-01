« Recherche appartement ou maison » du 27 janvier 2021 : ce soir découvrez Matthieu Lliboutry, le nouvel expert !

4.8 ( 6 )



« Recherche appartement ou maison » du 27 janvier 2021. Ce soir numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Et pour l’occasion Stéphane Plaza et ses agents vont accueillir un nouvel expert immobilier en la personne de Matthieu Lliboutry.



Il s’est lancé dans l’immobilier il y a 8 ans, et ses passions pour le design, l’architecture et la photo ont fait de lui un spécialiste des biens de charme. Pour faire sa connaissance rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay sur 6PLAY

« Recherche appartement ou maison » du 27 janvier 2021 : au sommaire

Ce soir les déboires immobiliers de Sylvie et Philippe / Nathaly et Pierrick / Maelle et Xavier.

Sylvie, 59 ans, est à la retraite et travaillait à la SNCF en tant que RH. Philippe, 57 ans, travaille quant à lui chez EDF et sera retraité l’année prochaine. Ils se connaissent depuis l’enfance, puisque leurs parents sont amis. Ils forment un couple à l’adolescence puis se sont perdus de vue. Ils se retrouvent il y a 4 ans et depuis, ils vivent le grand amour. Une belle histoire qu’ils vivent pour l’instant à distance. Sylvie vit dans le Morbihan et Philippe à Lille, mais ils se retrouvent le plus souvent possible. Ils ont décidé de chercher un petit appartement parisien pour leurs retrouvailles. Profiter de la vie parisienne avec Philippe, c’est le rêve de Sylvie !



Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre aider le couple ; va-t-il dénicher leur appartement aux allures de nid d’amour ?

Nathaly et Pierrick, 37 ans tous les deux, vivent à Genas, dans la banlieue de Lyon. Ils ont leur propre restaurant à Frontonas, à l’Est de Lyon, et ont 2 fils, Arnaud, 17 ans, et Florent, 14 ans. Ils passent la majorité de leur temps dans leur restaurant, très investis dans le bon fonctionnement de leur affaire. Actuellement en location dans un appartement, ils souhaitent vraiment trouver une maison avec un jardin pour offrir plus d’espace à leurs ados. Mais ils ont peu de temps à accorder à cette recherche, et en 2 ans, malgré une vingtaine de visites, ils n’ont toujours pas trouvé leur bonheur.

Sandra Viricel va les accompagner dans leur quête. Va-t-elle enfin trouver la maison qu’ils espèrent tant ?

Maëlle et Xavier, 30 ans tous les 2, sont des Parisiens venus s’installer, il y a moins d’un an, dans la jolie ville de Bordeaux. Ils y ont trouvé un métier dans le marketing, et comptent bien rester dans le Sud-Ouest. À Paris, ils ne pouvaient pas investir vu le prix au m² mais à Bordeaux, ils veulent faire leur première acquisition. Actuellement en location dans le centre-ville, ils recherchent un appartement plein de charme dans les beaux quartiers bordelais.

Matthieu Lliboutry, notre nouvel expert immobilier spécialiste de Bordeaux, va sillonner toute la ville pour trouver le bien atypique qui provoquera le coup de cœur chez Maëlle et Xavier. Va-t-il réussir ce défi ?

"Il n'y a pas le petit coup de cœur"

Face aux clients exigeants, Stéphane Plaza fait appel à un nouvel expert immobilier : Matthieu Lliboutry ! 💪

📺 #RAOM, épisode inédit, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/SrJ9TygqcZ — M6 (@M6) January 24, 2021

« Recherche appartement ou maison » c’est ce soir sur M6 dès 21h05.

