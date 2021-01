Un si grand soleil : Eve connait Alicia, Johanna et Julien se rapprochent, ce qui vous attend jeudi 28 janvier (épisode n°569 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend jeudi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes accro et que vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 569 qui sera diffusé le jeudi 28 janvier, Johanna et Julien se rapprochent.



En effet, Johanna réussit à convaincre Yvon de collaborer avec des entreprises locales, et notamment L Cosmétiques pour le spa de son hôtel de luxe.



Johanna informe Julien qu’Yvon accepte de le rencontrer. Le rendez-vous se passe bien, Yvon accepte de faire affaire avec Julien contre un pourcentage sur le chiffre d’affaires du spa. Dans la soirée, Julien appelle Johanna pour la remercier…

De son côté, Eve rencontre Alicia et en réalité, elle la connait déjà ! Eve informe son fils qu’Alicia était la maîtresse de son père, André Faure ! Alicia interroge Eliott et le force à lui avouer la nature exacte de son business. Eliott joue alors cartes sur table, il lui explique son trafic de cigarettes et l’argent qu’il blanchit…



Rendez-vous jeudi 28 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

