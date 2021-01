Eurovision France : découvrez qui va représenter la France au prochain concours Eurovision… (vidéo)

4.4 ( 5 )



Eurovision France : découvrez qui va représenter la France au prochain concours Eurovision… Ce soir les téléspectateurs de France 2 avaient la lourde responsabilité de désigner le représentant de la France au prochain concours Eurovision de la chanson… Un concours qui se déroulera cette année sans public pour cause de crise sanitaire.



Eurovision France : les 12 finalistes en compétition

Lors de cette soirée animée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, les téléspectateurs devaient départager les 12 artistes suivants…

LMK – Magique

Ali – Paris Me Dit

Casanova – Tutti

Barbara Pravi – Voilà

Cephaz – On A Mangé Le Soleil

Amui – Maeva

Andriamad – Alléluia

Philippine – Bah Non

Juliette Moraine – Pourvu Qu’on M’Aime

21 Juin Le Duo – Peux-Tu Me Dire?

Terence James – Je T’Emmènerai Danser

Pony X – Amour Fou



Et le gagnant est…

Et le gagnant est … Barbara Pravi avec son titre « Voilà ».

Artiste engagée, Barbara Pravi s’est fait connaître du grand public en postant chaque année sur ses réseaux sociaux des réécritures féministes de chansons de rap, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette autrice-compositrice-interprète d’origine serbo-iranienne a déjà écrit pour de nombreux artistes (Yannick Noah, Chimène Badi…) et signé les deux dernières chansons de la France à l’Eurovision Junior : « Bim bam toi » de Carla en 2019, ainsi que la chanson gagnante de l’édition 2020, « J’imagine » de Valentina. Dans son titre « Voilà », Barbara Pravi se présente à nous, elle, l’artiste longtemps restée dans l’ombre, nous livrant ses émotions en s’inspirant de la grande chanson française à la Brel ou Piaf.

Découvrez sa chanson

Un choix qui ne fait déjà pas l’unanimité sur Twitter… mais il fallait un peu s’en douter.

Et vous, croyez-vous aux chances de la France avec ce choix ?

