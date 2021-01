Ici tout commence : Antoine soupçonne Louis, Maxime rentre, ce qui vous attend jeudi 21 janvier (épisode n°59 en avance)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus après le drame de ce soir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 59 qui sera diffusé le jeudi 21 janvier, Antoine pense que c’est Louis qui est à l’origine de l’explosion !



En effet, Antoine confie ses soupçons à Clotilde et Rose. Il a peur que Claire couvre son fils…



Rose ne va pas bien, elle a la tête qui tourne. De son côté, Louis continue de dire à sa mère qu’elle n’aurait pas du quitter l’hôpital contre avis médical. Mais il n’hésite pas dire à Claire que pour Maxime c’est bien fait pour lui !

Marianne annonce à Marta que les résultats de son scanner cérébral sont bon. Mais elle ne peut pas la laisser retourner dans une chambre de l’institut. Théo propose alors, avec l’accord de sa mère, d’accueillir Marta chez eux.



Maxime décide lui aussi de quitter l’hôpital pour rentrer à l’institut. Marianne le met en garde : il va lui falloir de la rééduction pour retrouver l’usage de ses mains. A l’institut, Constance va se charger de ses soins. De retour, Maxime retrouve Salomé, mais aussi Louis qui le déteste toujours autant et lui fait savoir !

Vincent a passé la nuit avec Julie. Au petit-déjeuner, celle-ci sympathise avec Célia. Mais Julie confie à Vincent qu’elle n’est pas prête pour une relation de couple ! Vincent hésite alors à l’inviter à une expo et se confie à sa fille…

Rendez-vous jeudi 21 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

