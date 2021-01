Ici tout commence en avance : Louis harcèle Salomé (résumés + vidéo épisode 54 et 55 du 15 janvier 2021)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo des épisodes 54 et 55 du vendredi 15 janvier 2021 – Après la déprogrammation d’hier pour cause de conférence de presse de Jean Castex, c’est deux épisodes de votre série quotidienne « Ici tout commence » qui vous attendent ce soir. Et on peut dire que les choses ne vont pas s’arranger entre Louis et Salomé… Louis ne va pas hésiter à la harceler tout en préparant sa vengeance !



Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 54

Salomé partie, Louis est dévasté. Il soupçonne sa femme d’avoir perdu le bébé pour être avec Maxime. Claire essaye de le raisonner, et lui conseille de parler à Salomé, mais Louis en veut à sa femme et refuse. Il dit qu’il va trouver les preuves de son adultère et n’hésite pas à insulter sa mère !

Persuadé d’avoir saisi la vérité, Louis a une nouvelle idée pour confirmer ses doutes alors que Claire s’inquiète pour son fils. En parallèle, Charlène donne des conseils à Théo et s’étonne de voir Teyssier désapprouver. Caroline met la pression à Gaëtan, quitte à lui faire du chantage.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 55

Louis va au bout de son plan alors que Salomé souhaite mettre les choses au clair avec Maxime. Pour l’anniversaire de Charlène, Teyssier tente de faire bonne figure, mais il dérape à nouveau. Quant à Hortense, Eliott pense avoir trouvé la solution pour mettre un terme à ses soucis financiers.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 54 du 15 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

