Plus belle la vie : ce soir, Emma et Baptiste en crise (résumé + vidéo épisode 4195 PBLV du 15 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4195 du vendredi 15 janvier 2021 – C’est très tendu entre Emma et Baptiste ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, après avoir perdu Mathis la veille, Emma s’est réfugiée chez César… Un choix qui n’est pas du goût de Baptiste, qui le prend mal !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4195

Boher refuse de retirer son insulte et Cissé va engager une procédure. Ariane tente de calmer Boher mais il est hors de question qu’il aille s’excuse. Patrick plaide la cause de son collègue auprès du commissaire mais c’est peine perdue. Boher reste focus sur l’enquête de la disparition de Samia. Il est déchiré par la douleur de Lucie, qui lui en veut. Il craque, il est au fond du trou, Léa lui promet de l’aider. Elle prend sa décision et annonce à Lougane qu’elle accepte d’être sa première adjointe…



Emma est allée se réfugier chez César qui lui conseille de parler de ses doutes à Baptiste. Ce dernier demande ce qui a perturbée Emma au point de perdre de vue Mathis. Elle raconte son hallucination au marché sans dire l’identité de la personne qu’elle a vu…

Sabrina surprend Nathan et Barbara en train de se disputer à son sujet. Elle décide de partir de son plein gré et ment à Nathan prétextant un plan appart à Aix…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4195 du 15 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

