Ici tout commence : Lisandro embrasse Rose, Maxime et Salomé en couple, ce qui vous attend mercredi 27 janvier (épisode n°63 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 63 qui sera diffusé le mercredi 27 janvier, Lisandro va embrasser Rose !



En effet, alors que Claire menace de porter plainte contre Antoine et Caroline, Antoine rentre très tendu chez lui…



Il pose une assiette violemment, Rose n’est pas bien mais Antoine est trop préoccupé et ne s’en rend pas compte… Rose va retrouve Lisandro et lui confie avoir fait une nouvelle crise d’angoisse. Lisandro embrasse Rose… il s’excuse ensuite et Rose s’en va !

De leur côté, Salomé et Maxime sont sur un petit nuage après leur nuit passée ensemble. Ils sont officiellement en couple et ne veulent pas se cacher. Ils se disent qu’ils s’aiment et informent Anaïs et Enzo, qui sont contents pour eux.



Claire accuse encore Louis, qui pourtant assure être innocent. Alors qu’il a préparé le dîner et qu’il veut qu’ils se parlent calmement, Claire propose à Louis d’aller voir un psy… Il le prend mal et l’accuse d’avoir voulu le piéger pour voler son héritage !

Quant à Hortense, elle revoit Hugues, qui lui donne une enveloppe avec de l’argent… Mais elle craint qu’il veuille aller plus loin et se pose des questions.

Rendez-vous mercredi 27 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

