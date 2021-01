Ici tout commence : Louis craque pour Elodie, Gaëtan prof, ce qui vous attend jeudi 14 janvier (épisode n°54 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 54 qui sera diffusé ce jeudi 14 janvier, Louis ne pense plus qu’à se venger de Salomé…



Il confie à Elodie qu’il veut aller à Sète pour trouver des preuves de la relation entre Salomé et Maxime, histoire de prouver à tout le monde qu’elle le trompe !



De son côté, Salomé se confie à Antoine et Rose… Elle a reçu une centaine de sms haineux de Louis ! Elle ne l’a jamais vu comme ça, Antoine lui conseille de déposer une main courante mais elle refuse. Antoine essaie alors d’en parler à Claire pour qu’elle ouvre les yeux mais elle pense que ce n’est que de l’impulsivité…

Claire va quand même parler à Louis et découvre sa haine. Il affirme qu’il perd tout à cause de Maxime et même que Salomé a fait exprès de perdre le bébé pour Maxime ! Claire est inquiète et lui demande de laisser Salomé tranquille. Mais à l’institut, Claire mélange tout… Elle s’en prend à Maxime et Salomé, avant d’exiger qu’ils ne soient plus ensemble en cours !



Salomé est déçue de Claire et se confie à Maxime. Elle lui dit qu’il n’y a que lui qui lui fait du bien en ce moment.

Et alors qu’Elodie propose à Louis de l’accompagner à Sète, il finit par craquer et ils couchent ensemble !

Quant à Gaëtan, Antoine lui propose le poste de prof d’EPS à l’institut. Il refuse par rapport à Caroline avant de finalement décider d’accepter, tout en gardant ses distances avec sa mère.

Rendez-vous jeudi 14 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

