Ici tout commence : Maxime s’inquiète, Claire inconsciente, ce qui vous attend mercredi 20 janvier (épisode n°58 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus après le drame de ce soir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 58 qui sera diffusé le mercredi 20 janvier, l’état de santé de Maxime continue d’inquiéter.



En effet, alors qu’il fait une infection, Salomé et Chloé sont ensemble à l’hôpital de Sète.



Marianne se veut rassurante, les antibiotiques semblent faire effet. Mais elle ne peut pas garantir qu’il retrouvera l’usage de ses mains… Rose, toujours très choquée, vient elle aussi voir Maxime, et apporter son soutien à Chloé et Salomé. Alex vient à son tour au chevet de son fils. Maxime souffre et a peur de ne plus pouvoir cuisiner, mais il ne préfère rien dire à ses parents.

Pendant ce temps là, Louis est au chevet de sa mère. Claire fait une hémorragie à l’oeil ! Mais contre l’avis de Marianne, Claire décide de quitter l’hôpital et rentrer à l’institut. Elle risque de graves complications mais elle préfère signer une décharge, Louis n’est pas d’accord…



Quant à Marta, elle se remet elle aussi de ses blessures. Plus de peur que de mal alors que Teyssier vient lui rendre visite et lui offre des chocolats qu’il a fait dans la nuit. Il cède ensuite la place à son fils, Théo, qui vient lui aussi la réconforter. Théo se sent humilié par son père, il ne se sent pas à la hauteur face à Marta.

Antoine a visionné des vidéos des entrainements de Maxime la veille. Il montre les images à Rose et lui dit qu’il pense que c’est un sabotage…

De son côté, Vincent se change les idées. Il a rendez-vous avec une femme, Julie, et le courant semble bien passer. Il l’embrasse et l’invite à dîner en tête à tête.

Rendez-vous mercredi 20 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

