« La lettre » du 16 janvier 2021 : les invités de Sophie Davant ce soir (vidéo)

« La lettre » du 16 janvier 2021. Ce soir nouveau numéro de l’émission de Sophie Davant « La lettre ». Dans cette nouvelle version, des anonymes ont écrit une lettre pour mettre à l’honneur l’un de leur proche en s’adressant à son idole. Des histoires bouleversantes de personnes ordinaires qui font preuve de courage, qui ont surmonté des épreuves ou qui se dévouent pour les autres.



Avec la complicité des auteurs de la lettre, ces personnalités ont préparé en secret une incroyable surprise pour venir transmettre un message personnel à ces héros du quotidien en faisant irruption chez eux, dans leur vie de tous les jours, ou en interprétant leur chanson préférée dans une version inédite spécialement réécrite pour eux, d’après leur histoire…

« La lettre » du 16 janvier 2021 : les invités

La liste des invités de ce premier numéro : Patrick BRUEL, LOUANE, Patrick FIORI, DADJU, Carla BRUNI, Hélène SEGARA, GAROU et la capitaine de l’équipe de France de football féminin Amandine HENRY.

Chacune ces personnalités a retenu la lettre qui les a touché en plein coeur.



Au programme déclaration d’amour ou d’amitié, remerciement, demande en mariage…

Et si une lettre pouvait illuminer une vie, et si on se permettait d’y croire le temps d’un soir… Tous les rêves peuvent devenir réalité grâce à « LA LETTRE ».

Vidéo

Parce que les images valent bien que des mots, voici le teaser vidéo de votre émission de ce soir…

« La lettre » revient ce soir sur France 2.

