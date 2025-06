Louane et Florian Rossi : le mariage a eu lieu ! (PHOTOS)

Publicité





Surprise pour les fans de Louane ! Ce vendredi, la chanteuse a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram : elle et Florian Rossi, le père de sa fille, se sont mariés !











Dans un post plein d’émotion, Louane a partagé plusieurs photos du couple lors du mariage, plus complices que jamais. En légende, un simple message, en anglais, qui dit tout : « Rumors say she said yes« . Un clin d’œil plein d’humour pour annoncer un événement très personnel, que la chanteuse a choisi de partager en toute simplicité.

Sur les clichés, les deux amoureux rayonnent, et si Louane montre sa robe. Tenues élégantes, ambiance romantique : le mariage a bien eu lieu, loin des projecteurs.

En couple depuis 2018, Louane et Florian Rossi ont toujours su préserver leur intimité. Parents de la petite Esmée depuis 2020, ils franchissent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur histoire, sous le regard attendri de leurs fans.



Les messages de félicitations n’ont pas tardé à affluer en commentaires, de la part du grand public comme de nombreuses célébrités. Toutes nos félicitations aux jeunes mariés ! 💖

PHOTOS le mariage de Louane