Star Academy : Carla Dona dévoile « Regarde-moi », un single co-écrit avec Louane

Révélée au grand public lors de la Star Academy 2022, Carla Dona poursuit son ascension dans l’univers musical avec un tout nouveau single très attendu. Ce vendredi, la jeune artiste sort « Regarde-moi », une chanson sensible et puissante qu’elle a co-écrite avec Louane, figure incontournable de la pop française.











Unies par une sensibilité artistique commune, Carla et Louane ont écrit ensemble un texte intime et sincère, porté par une mélodie pop aux accents mélancoliques. « Regarde-moi » évoque le besoin d’exister aux yeux de l’autre, de se faire entendre et de s’affirmer malgré les doutes.

Depuis sa sortie de la Star Academy, Carla Dona a su conquérir un public fidèle, séduit par sa voix singulière et sa personnalité solaire. Après le succès de ses précédents titres « Mal éduqué », « Fragile », et « À contresens », cette chanson marque une nouvelle étape dans l’évolution artistique de la chanteuse.

Le titre est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming et sera sur YouTube à 10h. Et si vous êtes passé à côté des précédents singles de Carla, on vous conseille vivement de les écouter !



