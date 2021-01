« La promesse » du 21 janvier 2021 : déjà l’heure du final ce soir sur TF1 (épisodes 5 et 6)

4.5 ( 11 )



« La promesse » du 21 janvier 2021. L’heure du final a déjà sonné pour la série de TF1 « La promesse ». Ce soir les deux derniers épisodes, les n°5 et 6. Et ça sent encore le carton d’audience.



« La promesse » du 21 janvier 2021 : les deux derniers épisodes

Épisode 5 : Tony est arrêté mais nie toute implication dans la disparition des fillettes. Sarah est évincée de l’enquête pour avoir eu des relations intimes avec le suspect. Lâchée par ses collègues, elle reprend dans leur dos l’affaire Charlotte Meyer et trouve un ADN sur le scellé oublié de ses bottines.

Épisode 6 : L’ADN retrouvé sur les bottines de Charlotte Meyer mène à un suspect inattendu. Sarah comprend qu’elle est impliquée dans la disparition de Fanny Vidal et met tout en œuvre pour retrouver la fillette avant qu’elle ne subisse le même sort que la petite Charlotte.



Le collier de Fanny retrouvé dans la voiture de Tony ? 😲

Sarah Castaing est dessaisie de l'enquête 😱

➡ RDV demain à 21:05 pour le GRAND FINAL de #LaPromesse pic.twitter.com/khX1H7Nfuk — TF1 (@TF1) January 20, 2021

Nouveau carton d’audience ?

Le carton d’audience de la série s’est confirmée la semaine dernière avec jusqu’à 7.31 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, et 34% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 Le carton continue pour #LaPromesse toujours très largement leader avec 7.3M de tvsp pour le 1er épisode Très puissant sur cibles:

34% de pda FRDA-50a

28% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) A retrouver en replay @MYTF1 et jeudi prochain @TF1 pour le final pic.twitter.com/AgI1RqiUjt — TF1 Pro (@TF1Pro) January 15, 2021

Suite et fin pour ce soir sur TF1 dès 21h05 puis en replay sur MYTF1.

