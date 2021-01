Un si grand soleil : le tireur arrêté, Ludo et Johanna se détestent, ce qui vous attend jeudi 21 janvier (épisode n°564 en avance)

4.9 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 564 du jeudi 21 janvier, Elise va finalement réussir à faire arrêter le tireur.



Annonces



Annonces

En effet, en rentrant chez elle, Elise tombe nez à nez avec le tireur. Il lui dit tout ce qu’il a sur le coeur et elle comprend pourquoi il voulait se venger d’elle…



Annonces



Annonces



Annonces





Il explique à Elise qu’il était venu la voir au commissariat pour porter plainte contre le petit ami de sa fille, qui la frappait. Mais Elise l’avait rembarré car seule sa fille pouvait porter plainte et elle ne voulait pas le faire. La fille du tireur, Emma, est morte quelques semaines plus tard, sous les coups de son compagnon qui s’est ensuite suicidé !

Le tireur tient Elise pour responsable de la mort de sa fille. Sofia entend tout sur son répondeur et prévient Manu, qui se rend vite sur les lieux et réussit à l’arrêter !



Annonces





De son côté, Ludo décide d’aller récupérer ses affaires chez Johanna. Ca tourne vite au règlement de compte, Johanna casse un cadre. Ces deux là semblent être passés de l’amour à la haine… Ludo se confie à la coloc, il ne comprend pas comment ils peuvent se détester comme ça. Johanna se confie à Sabine, elle se dit triste. Mais son amie est persuadée qu’elle va vite s’en remettre !

Julien et Alice poursuivent les démarches du divorce avec leurs avocats. Johanna informe Julien qu’Alice ne veut absolument rien garder… Ils ont un temps de réflexion de deux semaines avant que le divorce soit acté.

Rendez-vous jeudi 21 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés