« Envoyé Spécial » du 21 janvier 2021. Ce soir à la télé, retrouvez un nouveau numéro inédit de votre magazine « Envoyé Spécial », présenté par Elise Lucet.



A suivre sur France 2 à partir de 21h10 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 21 janvier 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Les mordus du pain

Le bon pain, c’est toute leur vie ! Et pour eux, l’industrialisation des baguettes aurait fait perdre certaines de ses vertus à cet aliment traditionnel. Le pain d’aujourd’hui serait-il moins facile à digérer, moins savoureux, moins riche ? Est-ce pour cette raison, entre autres, que sa consommation est en baisse constante en France depuis des années ?



« Envoyé spécial » a rencontré ces adeptes d’une révolution alimentaire autour du pain, comme ce boulanger qui cultive en Charente son propre blé, ce Napolitain installé à Paris qui vend au prix fort ses pains à fermentation naturelle, ou encore ces enseignants d’école hôtelière qui transmettent leurs méthodes innovantes aux futurs boulangers.

Un reportage de Raphaële Schapira, Swanny Thiébaut, Mathieu Dreujou.

✔️ Ma vie d’étudiant

Agathe et Nathanaël à Bordeaux, Sacha, Léo et leurs colocataires à Grenoble, Lola à Paris, sont tous étudiants. Et ils sont confrontés à une crise sans précédent, obligés de faire la queue dans les distributions alimentaires ou fouiller les invendus des marchés pour récupérer de quoi survivre. Pourtant, ils sont incroyablement courageux, volontaires, débrouillards et malgré tout optimistes.

La situation des 2,8 millions d’étudiants français n’a jamais été aussi précaire. Leurs familles peuvent de moins en moins les aider. Compliqué aussi de trouver un petit boulot en ce moment. Et suivre les cours à distance n’est pas toujours facile. Sans perler des examens et des diplômes, soumis à un avenir bien incertain…

Un reportage d’Elvire Berahya-Lazarus et Charles Maumy pour Cat&Cie.

✔️ Inceste: le combat d’Eva

Eva Thomas, victime d’inceste, est une des premières à avoir témoigné en France à visage découvert, en 1986. Aujourd’hui, elle revient sur son histoire et espère que les voix d’autres victimes seront davantage entendues. Comme celle de Iélena.

✔️ Etats-Unis : les irréductibles

Alors que Joe Biden a été officiellement investi, mercredi 20 janvier, 46e président des Etats-Unis, « Envoyé spécial » a suivi des partisans irréductibles de Donald Trump… Ont-ils entériné la défaite de leur candidat ?

