« Le Grand Concours des animateurs » du 22 janvier 2021 : les invités de ce soir pour la spéciale pièces jaunes

« Le Grand Concours des animateurs » du 22 janvier 2021. Pour la toute première fois, c’est Alessandra Sublet qui assurera la présentation du « Grand Concours des animateurs » de TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.



Et pour cette toute première c’est une spéciale Pièces Jaunes. A cette occasion notez la présence exceptionnelle de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, Monsieur Didier Deschamps, Parrain de l’Opération Pièces Jaunes, Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

« Le Grand Concours des animateurs » du 22 janvier 2021 : les invités de ce soir

Pour cette soirée Alessandra Sublet a réuni face à elle les figures emblématiques du Groupe TF1.

Prêts à tout, vos animateurs et journalistes préférés vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec toujours un seul objectif : remporter cette édition, décrocher la plus belle somme pour l’opération Pièces Jaunes et repartir avec le trophée tant convoité !



Les candidats et invités : Alexandre Devoise, Anaïs Grangerac, Arthur, Bénédicte Le Chatelier, Chris Marques, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Elsa Fayer, Frédéric Calenge, Grégoire Margotton, Hélène Mannarino, Juan Arbelaez, Karine Ferri, Iris Mittenaere, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Laurent Mariotte, Marie-Ange Nardi et Pascale de la Tour du Pin .

Dans #LeGrandConcoursDesAnimateurs, @alsublet est à fond pour poser les questions mais aussi pour aider à trouver un max de réponses 🤣⬇ N'est-ce pas @Tof_Beaugrand ? 😉#LeGrandConcoursDesAnimateurs spécial @piecesjaunes présenté par Alessandra Sublet, c'est vendredi à 21H05 pic.twitter.com/pcA9r9Nd82 — TF1 (@TF1) January 20, 2021

Le déroulé du jeu

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !

Alors, qui saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Alessandra Sublet, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ?

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective ! #LGCDA

