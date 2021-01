« Une mort sans importance » avec Bruno Salomone et Caroline Proust : ce soir sur France 2 (rediffusion)

5 ( 5 )

« Une mort sans importance » avec Bruno Salomone, Caroline Proust et Théo Augier , c’est ce soir sur France 2. Un téléfilm en mode rediffusion signé Christian Bonnet à suivre dès 21h05 sur la chaîne ou avant-première et replay sur France.TV.



Pris dans un pas de deux tragique, qui, du père ou de la mère, réussira le mieux à venir en aide à Basile, cet ado de 17 ans désireux d’échapper aux conséquences pénales de ses actes, mais dévoré par un sentiment de culpabilité de plus en plus intolérable ?

« Une mort sans importance » : l’histoire

Dans une petite ville proche de Marseille, entre ville et campagne, un marginal qui vivait sur un terrain municipal à l’abandon est retrouvé mort. Les premières constatations concluent à un meurtre.

Claire Lepecq-Quémeneur, qui travaille au SRPJ local, est chargée des investigations.



Son ex-mari, Alain Quémeneur, a la garde de leur fils Basile, 17 ans.

Alors que l’enquête démarre, Alain se rend compte que Basile en sait plus qu’il ne le devrait sur la mort de l’homme, un certain Didier Novelli.

Sans en parler à Claire, Alain ne tarde pas à découvrir la vérité : avec deux de ses amis, Basile est coupable du meurtre de Novelli. Celui-ci, près de chez qui les trois adolescents allaient faire du tir à l’arc, a été tué lors d’une dispute déclenchée pour des raisons obscures.

Résolu à protéger Basile malgré la gravité des faits, Alain décide de tout faire pour empêcher son ex-femme de découvrir la culpabilité de leur fils.

Engagé dans une collusion active avec les parents des deux autres jeunes, il se trouve pris dans une spirale de mensonges et de déni qui va mettre à mal jusqu’à sa raison.

De son côté, Claire met au jour des indices qui semblent suggérer que son fils et ses deux amis pourraient ne pas être totalement étrangers aux circonstances qui entourent la mort de Novelli. Gagnée par des soupçons de plus en plus alarmants, elle avance à tâtons vers une vérité dont elle pourrait bien ne pas se remettre.

Que feriez-vous si votre enfant commettait l'irréparable ?

Nouveau succès d’audience ?

Déjà diffusé une première fois en mars 2019, le téléfilm s’était imposé en tête des audiences en réunissant 4.07 millions de personnes soit 18.7% du public présent devant son poste de télévision. En sera t-il de même ce soir en rediffusion ?

