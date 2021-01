4.8 ( 6 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 24 janvier 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life », absentéisme, indiscipline, retard d’apprentissage. À Soissons le quotidien d’un collège d’éducation prioritaire dans lequel 80% des élèves sont issus de familles défavorisées.

Et dans « 7 à 8″… Deux piscines, trois restaurants, une ambiance de club de vacances…En Tunisie, ces retraités français coulent des jours heureux dans un EHPAD 4 étoiles.

Et à Kinshasa, une enquête à haut-risque sur le trafic de pangolins. C’est l’animal le plus traqué au monde. Au marché noir ses écailles valent de l’or.



Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Enrico Macias. Derrière son éternel sourire, se cachent de profondes blessures. Ce soir il se confie…

Derrière son éternel sourire, se cachent de profondes blessures. Le deuil de sa femme et celui de l’Algérie qu’il n’a jamais faits, son combat judiciaire : #EnricoMacias se confie dans le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo. 👇 📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/rBmnluARzu — Sept à Huit (@7a8) January 24, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 24 janvier 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

