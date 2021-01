Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 février 2021

4.8 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 février 2021 – Si vous êtes fan du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 8 au 12 février 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que .tout va tourner autour d’Eliott. En mission infiltration pour la police, Eliott va tout donner pour aller au bout… Au passage, il va découvrir des infos sur son propre passé familial !

De son côté, Kira démarre une nouvelle vie avec Claire et Florent. Mais elle doit faire le choix de tirer un trait sur son passé…



Annonces





Lundi 8 février 2021, épisode 576 : Tandis qu’Ève s’inquiète de voir la situation lui échapper, le procureur Bernier s’impatiente. De son côté, Sofia est ébranlée en entendant parler des soucis de santé d’un proche de sa famille.

Mardi 9 février 2021, épisode 577 : Alors qu’Eliott fait d’étonnantes découvertes sur son passé familial, le commissaire Becker ne compte pas demeurer les bras croisés. Quant à Manu, il n’est pas décidé à rester raisonnable bien longtemps.

Mercredi 10 février 2021, épisode 578 : Alors qu’une nouvelle vie pleine de promesses s’offre à Kira, Ève s’incruste chez quelqu’un qu’elle ne porte pas dans son cœur, afin d’obtenir des informations.

Jeudi 11 février 2021, épisode 579 : Alors qu’Eliott cherche à faire ses preuves en jouant sur tous les tableaux, Kira doit choisir entre son passé et son avenir. De son côté, Virgile se fait un sang d’encre mais veut gagner du temps.

Vendredi 12 février 2021, épisode 580 : Peut-on dépasser ses rancunes pour se réconcilier avec un ami de longue date ? Tandis qu’Eliott suit son intuition jusqu’au bout, le procureur Bernier commence à douter de sa stratégie.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 janvier 2021 en cliquant ICI

du 1er au 5 février 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés