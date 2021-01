Audience « 50’Inside » du 23 janvier 2021 : record pour Nikos Aliagas

5 ( 5 )



Audience « 50’Inside » du 23 janvier 2021. Hier soir, et comme chaque samedi, Nikos Aliagas présentait « 50’Inside » avec comme invitée Marilou Berri. Et ce fut l’occasion d’un record d’audience…



Au sommaire hier soir, Carla Bruni, Jean-Pierre Pernaut, Camille Lacourt, le duo duo culte entre Diam’s et Vitaa « Confessions nocturnes » et un magnifique reportage sur les Îles du Rosaire, l’archipel le plus secret des Caraïbes.

Audience « 50’Inside » du 23 janvier 2021 : les chiffres

Et les chiffres viennent de tomber et ils sont excellents.

La première partie de l’émission « 50’Inside l’actu » a pu compter sur 2.7 millions de téléspectateurs dont 28% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats, cible sur laquelle TF1 était leader.



Encore mieux pour le seconde partie avec un record à la clé pour « 50’Inside le mag ». Elle a été suivie par 3.6 millions de personnes dont 28% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Et c’est le record de la saison sur cette cible stratégique si prisée par les annonceurs.

« 50’Inside » revient samedi prochain dès 17h55 sur TF1 et en replay sur page dédiée de MYTF1

