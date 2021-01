« Les 12 coups de midi » : Bruno a été champion dans un autre jeu, l’étoile mystérieuse ne délivre pas de nouvel indice

4.5 ( 8 )



« Les 12 coups de midi » : Bruno est le champion actuel du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les Douze coups de midi » diffusé tous les jours dès 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1. A son actif déjà 31.050 euros en seulement 5 participations.



Mais très vite de nombreux téléspectateurs ont eu une impression de déjà vu, comme si le visage de Bruno leur était familier. Et ils ne se sont pas trompés…

« Les 12 coups de midi » : Bruno, un visage déjà connu des téléspectateurs

Et c’est la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi? » qui a dégainé en premier.

Si le visage de Bruno vous est familier c’est tout simplement parce qu’il a récémment été le champion d’un autre jeu. Il y a un peu moins d’un an, et alors qu’il était en duo avec une autre candidat, il avait battu un record dans le jeu de France 3 « Personne n’y avait pensé ».



Une préparation intense avant « Les 12 coups de midi »

Sinon notez que Bruno n’est pas venu faire de la figuration chez Jean-Luc Reichmann. Il a bien l’intention d’aller loin, très loin même.

Sur la plateau du jeu quotidien, il n’a pas caché s’être préparé durant plusieurs mois avant de tenter les castings.

« Il y a plusieurs mois de préparation » a t-il d’abord déclaré de donner quelques détails…

« J’ai plusieurs astuces (…) Quand je pensais que j’avais des lacunes dans un domaine, je faisais des fiches que je relisais pour m’entraîner. Et pour être dans les conditions du plateau et du « Coup fatal », ce que je faisais, c’est que je me mettais dos à la télé, et j’essayais de répondre juste en écoutant votre voix ». Son objectif : se retrouver dans les mêmes conditions de stress que les candidats. Et visiblement ça fonctionne plutôt bien.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

On ne sait toujours pas qui se cache derrière cette nouvelle étoile de midi. Sachez qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Colin Farell, Thierry Lhermitte, Martin Fourcade, Vaimalama Chaves (Miss France 2019, ndrl), Dwayne Johnson, Jean-Paul Belmondo, Kad Merad, Olivier Baroux, Justin Timberlake, Freddie Mercury.

Côté indices, rien de nouveau. Nous avons toujours :

– Une montagne (le Kilimandjaro ?)

– Une fleur blanche (un camélia ?)

– une machine à écrire

Alors une petite idée ?

« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé aujourd’hui ou pas ?

Bruno va t-il confirmer qu’il est le nouveau grand maître de midi que tout le monde attend ? Sera t-il éliminé aujourd’hui ? Est-ce lui qui va décrocher l’étoile mystérieuse ? De nouveaux indices vont-ils apparaître ?

Pour le savoir rendez-vous tout à l’heure pour « Les 12 coups de midi » sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

